В США отметили удар российских военных по советскому танку ВСУ Forbes: российские военные подбили замаскированный в лесополосе танк ВСУ M-55S

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал, как российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе танк ВСУ M-55S, переделанный в Словении советский T-55. По его словам, это произошло в ходе наступления, предпринятого российскими подразделениями на отдельных участках в направлении Кременная — Сватово.

Одной из жертв российского наступления стал танк М-55S украинской армии — вероятно, первая из бывших словенских боевых машин, подбитых русскими. <...> Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S, — описал событие Экс.

По мнению репортера, если судить по характеру повреждений, то танк подпадает под определение «полное списание».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины активизировались на двух оперативных направлениях в Донбассе. По его словам, противник стал чаще предпринимать попытки атаковать на Краснолиманском направлении, а также в районе Кременной. Он подчеркнул, что российские войска успешно отражают атаки ВСУ, применяя артиллерию и тяжелые огнеметные системы.