В ЛНР указали на рост числа атак ВСУ на российские позиции Марочко: ВСУ увеличили количество атак на российские позиции в Донбассе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины активизировались на двух оперативных направлениях в Донбассе, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, противник стал чаще предпринимать попытки атаковать на Краснолиманском направлении, а также в районе Кременной.

На Краснолиманском направлении украинские боевики увеличивают попытки атаковать наши позиции. На участке Кременная — Сватово отмечается незначительный рост атакующих действий, — рассказал Марочко.

Он подчеркнул, что российские войска успешно отражают атаки ВСУ, применяя артиллерию и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в зоне боевых действий активно работает авиация ВКС РФ.

Ранее украинские военные предприняли неудачную попытку контрнаступления на Запорожском направлении, в результате чего ВСУ потеряли порядка 70 бойцов, а также западную технику. В операции по отражению наступления противника активно применялись барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Как утверждают военкоры, украинские военные передвигались на БМП M2 Bradley и танках Leopard. В итоге три БМП были сожжены, еще одна потеряла гусеницу, после чего его добили FPV-дроном. Пятая бронемашина была выведена из строя. Кроме того, был поврежден немецкий танк Leopard.