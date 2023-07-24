ВС РФ уничтожили технику всех союзников Киева: новости СВО на вечер 24 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Боевая работа танка Т-90М

Минобороны РФ 24 июля опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены около 615 украинских военных, один танк, четыре боевые машины пехоты, девять боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, артиллерийская система М777 производства США, четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20, три гаубицы Д-30. Средства ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, также были сбиты 35 украинских БПЛА.

Ночью 24 июля российские войска пресекли попытку атаки дронов ВСУ по Крыму. Минобороны РФ заявило, что были уничтожены все 17 беспилотников, которые использовались противником, из них 14 дронов подавили средствами РЭБ, еще три летательных аппарата сбили системами ПВО.

Военкор Александр Сладков заявил, что защитить всю территорию Москвы от украинских дронов «куполом РЭБ» невозможно, поскольку в таком случае произойдет отключение интернета, что журналист назвал неприемлемым для мегаполиса. Сладков выказал мнение, что путь к безопасности лежит через победы на фронте и успехи военно-промышленного комплекса.

Фото: МО РФ Расчет радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4»

Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры после ударов украинских беспилотников по Москве и Крыму, заявили в МИД РФ. В дипведомстве назвали налеты дронов ВСУ террористическими актами, не имеющими никакого военного смысла и направленными на запугивание россиян.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли село Репяховка Белгородской области зажигательными снарядами. По его данным, украинские войска выпустили по населенному пункту шесть неуправляемых ракет М3-21 (9М22С), при этом среди мирных жителей никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале снимок с изображением кассетных артиллерийских снарядов М864 калибра 155 мм, предположительно, поставленных Украине. Как утверждает военкор, такие снаряды уже давно замечены на позициях ВСУ, имеют дальность 28,4 км, каждый включает 72 суббоеприпаса.

Фото: МО Украины

Военкор Евгений Поддубный назвал запредельным цинизмом слова министра обороны Украины Алексея Резникова, выразившего надежду, что полученные от США кассетные боеприпасы будут более эффективными, чем обычные. Поддубный отметил, что подобные заявления со стороны Киева звучат особенно цинично на фоне применения ВСУ кассетных бомб для нанесения ударов по жилым районам ДНР, ЛНР, Запорожской и Белгородской областей.

Видео с обломками американского дрона-камикадзе Switchblade 600, предположительно, сбитого российскими военными на территории ДНР, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал видео подрыва украинского танка на мине в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. Там же, предположительно, запечатлели «кладбище» БМП Bradley, кадры которого опубликованы в Telegram-канале «Белорусский силовик».

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил в зоне СВО.

Ответственность за гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле в зоне СВО лежит на властях Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал произошедшее 22 июля сознательной атакой на журналистов.

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