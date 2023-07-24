Военкор Руденко показал фото переданных ВСУ кассетных боеприпасов

Фото: t.me/RtrDonetsk

Вооруженные силы Украины используют кассетные артиллерийские снаряды М864 калибра 155 мм, рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По словам журналиста, каждый такой снаряд несет 72 суббоеприпаса. Дальность его полета составляет 28,4 километра.

Эти снаряды уже давно на позициях ВСУ, — отметил Руденко.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее прокомментировал заявления Киева об эффективности кассетных боеприпасов. На Украине выражают надежду на то, что они окажутся более эффективными. По словам Поддубного, подобные заявления звучат цинично на фоне обстрелов мирных жителей ДНР и ЛНР, а также Белгородской и Запорожской областей.

Жертвой кассетного снаряда стал военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Он погиб во время обстрела одного из населенных пунктов, расположенных в Запорожской области. От действий украинских военных также пострадал корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.