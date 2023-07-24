Поддубный назвал циничными заявления Киева о кассетных боеприпасах Поддубный назвал циничными заявления Киева об эффективности кассетных боеприпасов

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Надежда властей Украины на то, что кассетные боеприпасы будут более эффективными, говорит о запредельном цинизме, утверждает в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По словам журналиста, об этом свидетельствуют обстрелы жилых кварталов ДНР, ЛНР, Белгородской и Запорожской областей.

Киевский режим надеется, что «кассетные боеприпасы будут более эффективными, чем обычные». На фоне ударов ими ВСУ по жилым районами ДНР, ЛНР, Запорожской и Белгородской областей, цинизм такого заявления просто запредельный, — заявил военкор.

Поддубный подчеркивает, что страны Запада, поставляющие Украине вооружения, пытаются оправдать удары неизбирательными средствами поражения. Это обусловлено тем, что запасы осколочно-фугасных снарядов истощаются, а военно-промышленный комплекс не в состоянии восполнить необходимые Киеву объемы.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев намерен передать Пентагону отчет о последствиях применения кассетных боеприпасов в зоне проведения армией России специальной военной операции. Предполагается, что документ передадут представителям оборонного ведомства США на следующей неделе. Резников также выразил надежду на то, что кассетные боеприпасы окажутся более эффективными, нежели обычные, особенно против техники противника.