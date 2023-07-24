Mash: российский регион обстреляли зажигательными снарядами Mash: ВСУ обстреляли зажигательными снарядами село Репяховка Белгородской области.

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил о том, что ВСУ обстреляли зажигательными снарядами село Репяховка Белгородской области. Канал также опубликовал фото горючих элементов боеприпасов.

По данным Mash, в село прилетели шесть неуправляемых ракет М3-21 (9М22С), которые выпускают из РСЗО «Град», реактивной системы М-21, а также из созданной на базе «Града» РСЗО «Прима». Как сообщил канал, пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ за 21 июля, в том числе кассетными боеприпасами.

Так, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпустили 21 артиллерийский снаряд и 3 кассетных боеприпаса из РСЗО, кроме того, населенный пункт атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов. По селу Щетиновка выпустили 9 артиллерийских снарядов и 2 гранатометных выстрела, также ВСУ сбросили с БПЛА 1 взрывное устройство.

Глава области также сообщил, что в Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущен 1 минометный снаряд. В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка — зафиксировано 6 и 12 прилетов.