Налет на Крым и кассетные бомбы под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 22 июля Главы Крыма и Белгородской области сообщили о новых атаках со стороны ВСУ на оба региона

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные попытались совершить налет с использованием БПЛА на Красногвардейский район республики. По его словам, целью ВСУ стали инфраструктурные объекты. Минобороны РФ информацию не комментировало. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли село Журавлевка кассетными боеприпасами. Подробности новых атак — в материале NEWS.ru.

Дроны ВСУ пытались совершить налет на Крым

Аксенов рассказал 22 июля о попытке ВСУ совершить налет на Красногвардейский район Крыма с использованием БПЛА. По его словам, целью украинской армии стали инфраструктурные объекты. Руководитель региона отметил, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС для ликвидации возможных последствий, а также профильные службы.

«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил Аксенов.

Кроме того, советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что в Сети вновь разместили видео с атакованных объектов, призвав граждан РФ не выкладывать подобные ролики.

«Просим всех, кто знает авторов этих видео, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ. Доверяем только официальной информации. И помним, что выложенное в Сеть видео военных или критических объектов — работа на врага!» — отметил Крючков.

На фоне сообщений о попытке ВСУ атаковать полуостров на Крымском мосту временно перекрыли движение — примерно в 10:25 мск. Позднее транспортную магистраль вновь открыли для автомобилистов. В Минтрансе Крыма также сообщили, что паромная переправа работает в штатном режиме.

Позже Telegram-канал ВестиFM+ опубликовал аудиосообщение Аксенова, где глава субъекта заявил об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Аксенов подчеркнул, что движение на Крымской железной дороге приостановят. По его словам, в результате атаки БПЛА ВСУ на Красногвардейский район на складе сдетонировали боеприпасы, предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Крымский мост в Керчи

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — добавил Аксенов.

ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику обстрелов территории региона со стороны ВСУ за 21 июля, в том числе кассетными боеприпасами:

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— В Белгородском районе по селу Журавлевка выпустили 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО, кроме того населенный пункт (н.п.) атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано 10 выстрелов. По с. Щетиновка выпустили девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела, также ВСУ сбросили с БПЛА одно взрывное устройство, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

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— В Валуйском городском округе по с. Новопетровка выпустили одну мину, обошлось без последствий.

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— В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка — зафиксировано шесть и 12 прилетов соответственно, никто не пострадал, разрушений нет.

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— В Грайворонском городском округе по окраине села Смородино выпустили три артиллерийских снаряда, по окраине села Пороз — четыре, пострадавших и разрушений нет.

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— В Краснояружском районе под артобстрел попало с. Илек-Пеньковка — зафиксировали три прилета, пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены 12 частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, ограждения и хозпостройки. Также повреждения получили три автомобиля.

— По с. Вязовое выпустили семь артиллерийских снарядов, из них четыре по окраине села, пострадавших нет, повреждения получили один автомобиль и ограждение в частном домовладении. Также из артиллерии обстреляли окраину села Графовка — зафиксировано 10 прилетов, пострадавших нет, повреждена ЛЭП, но позже ее восстановили.

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— В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили шесть артиллерийских снарядов, по селу Муром — две мины, по поселку Ленинский — пять артиллерийских снарядов, пострадавших и разрушений нет.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

ВСУ с трех ночи 22 июля обстреливают ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), 22 июля рассказали, что ВСУ обстреливают территорию Донецкой Народной Республики примерно с 03:00 мск. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным СЦКК, ВСУ выпустили 65 155-мм снарядов, восемь ракет РСЗО и четыре 152-мм снаряда по Куйбышевскому, Петровскому, Кировскому, Киевскому районам Донецка, а также по населенным пунктам: Желанное Первое, Орловка, Нетайлово, Макеевка и Кураховка.

ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ в районе Работино

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил о провале украинского наступления на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино. По информации канала, в результате действий ВС РФ, отбивших атаку с помощью артиллерии, дронов FPV и противотанковой управляемой ракеты, ситуация стабилизировалась. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Как отмечает канал, наступление на этом направлении началось в 05:50. ВСУ использовали два танка, три БМП Bradley и пехоту численностью до 70 человек. Позднее, в 06:30 украинские военнослужащие пытались снова провести наступление с помощью двух БМП Bradley, однако эта попытка также была неудачной.

Ранее российская авиация поразила более 10 мест скопления ВСУ на Запорожском направлении. Кроме того, была ликвидирована украинская разведгруппа в районе поселка Мирного. Помимо того, в районе Червоной Криницы в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена буксируемая гаубица.

При этом на Южно-Донецком направлении передовые подразделения при поддержке артиллерии ликвидировали две разведгруппы ВСУ близ Макаровки, рассказал представитель группировки войск. Восточнее Урожайного был уничтожен минометный расчет, в районе Великой Новоселки — гаубица «Мста-Б», в районе Водяного — станция контрбатарейной борьбы. Кроме того, авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ под Старомайорским, расчет ЗРК «Оса» сбил два украинских беспилотника.

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