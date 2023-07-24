Минобороны РФ показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Министерство обороны России показало видеокадры работы экипажей истребителей Су-25 ВКС РФ. На видео один из летчиков поэтапно рассказывает о работе экипажа в ходе боевых вылетов, а далее на видео показано, как Су-25 открывают огонь по местоположению противника.

Пилот истребителя поясняет, что боевые машины сначала идут на предельно малой высоте парами, а по достижении определенной дистанции до объекта поражения пилоты поднимают истребители и запускают неуправляемые ракеты по целям. После их пуска производится маневр с максимальной перегрузкой и уходом на предельно малую высоту с разворотом на 180 градусов.

Одновременно с разворотом истребителя также производится отстрел тепловых ловушек, уточнил пилот Су-25.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили очередную бронированную машину пехоты Bradley, поставленную Украине западными партнерами. В своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко опубликовал видео с подбитой техникой, снятое на Запорожском направлении. На кадрах видно, как у БМП перебиты гусеницы. Предполагается, что она могла подорваться на мине.

В июне ведомство показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ.