Опубликованы кадры «кладбища Bradley» на Запорожском направлении Появился снимок с уничтоженными БМП Bradley в районе Работино

Фото: МО РФ

Несколько уничтоженных американских боевых машин пехоты Bradley украинской армии показали на снимке, опубликованном в Telegram-канале «Белорусский силовик». Скопление подбитых БМП ВСУ, предположительно, запечатлели в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На снимке изображены шесть боевых машин ВСУ, выведенных из строя. Видно, как догорает одна из подбитых БМП, которой нанесен наиболее существенный урон.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские военные за один бой уничтожили 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley. Путин отметил, что столько иностранной техники за один день еще не уничтожали.

12 июля издание The Washington Post сообщило со ссылкой на источник в Пентагоне, что в ходе боевых действий на Украине было уничтожено 12 БМП Bradley.

Также было опубликовано видео подрыва украинского танка на мине на Запорожском направлении. На кадрах видно, как снаряд сдетонировал, когда к нему приблизился уже дымящийся танк.

Перед этим военкор Дмитрий Астрахань опубликовал видео уничтожения танка Leopard российскими военными, использовавшими для поражения боевой машины дрон-камикадзе «Ланцет». Дрон запустили прямо по башне танка.