Подрыв украинского танка на мине попал на видео

Фото: МО Украины

Танк Вооруженных сил Украины подорвался на мине на Запорожском направлении, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По его информации, видео было снято севернее населенного пункта Работино.

На опубликованных кадрах видно, как дымящийся танк подъезжает к месту, где его поджидает мина. После этого происходит взрыв. Дым, исходящий от танка, становится темно-серым.

Ранее Telegram-канал «Воин DV» показал кадры боевой работы российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне проведения специальной операции. Опубликованное видео демонстрирует, как пилоты бьют управляемыми ракетами по украинской бронетехнике на Времевском выступе. В результате все вражеские машины были уничтожены.

Вместе с этим на видео попал момент уничтожения украинских танков и бронемашин Kirpi на Времевском выступе. Опубликованные в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» кадры были получены с помощью разведывательного беспилотника Zala. После попадания снаряда по машинам их окружило облако дыма.

Кроме того, опубликовано видео, на котором дрон-камикадзе «Ланцет» поразил танк Leopard в башню с открытым люком. По словам военкора Дмитрия Астраханя, после такого удара ни военная техника, ни экипаж уцелеть не смогли.