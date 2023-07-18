Уничтожение турецких бронемашин и танков ВСУ в зоне СВО показали на видео «РВ» опубликовал видео уничтожения танков ВСУ и бронемашин Kirpi на Времевском выступе

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинских танков и бронемашин Kirpi турецкого производства на Времевском выступе. Разгром бронетехники ВСУ на стыке Запорожской области и ДНР показали на кадрах, снятых разведывательным беспилотником Zala.

По данным «РВ», видео нанесения ударов по украинской военной технике, включавшей турецкие бронемашины, было снято в ходе одного из недавних наступлений ВСУ на Времевском выступе.

Ранее «РВ» опубликовал видео уничтожения колонны ВСУ на подходе к селу Старомайорское в ДНР. На представленных кадрах в том числе показано нанесение удара по одной из украинских бронемашин, которую поразили прямым попаданием. По данным канала, видео было снято при пресечении попытки украинских войск прорвать оборону российской армии на Времевском выступе.

Телеканал «Звезда» ранее опубликовал кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации на Украине. На видео показали уничтожение опорного пункта ВСУ. Также канал обнародовал видео с кадрами удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по опорному пункту ВСУ на Херсонском направлении.