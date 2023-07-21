В США раскрыли число уничтоженных на Украине БМП Bradley WP: украинская армия лишилась порядка 12 бронемашин Bradley

Фото: Maj. Allan Laggui/U.S Army/Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

На Украине в ходе СВО было уничтожено около 12 американских боевых машин пехоты Bradley, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона. В материале отметили, что часть техники после ремонта смогли вернуть на поле боя. Однако большая часть БМП нуждается в капитальном ремонте и для этого они будут транспортированы в Польшу.

WP добавляет, что броня Bradley хорошо защищает экипаж, благодаря чему украинские солдаты получают легкие травмы даже после подрыва на противотанковой мине.

До этого в Telegram-канале военкора Андрей Руденко было опубликовано видео уничтожения Bradley. На кадрах видно, как у БМП перебиты гусеницы. Предполагается, что она могла подорваться на мине.

Ранее Вооруженные силы Украины пытались прорвать российскую линию обороны в Запорожской области. ВСУ активизировались в районе Работино и Вербового, расположенных к югу от Орехова. Противник бросил в бой значительную часть западной бронетехники, в том числе БМП Bradley и танки Leopard. Однако армия РФ вовремя заметила передвижения противника и нанесла удары по штурмовой группировке.

Издание The Washington Post со ссылкой на украинских солдат ранее сообщило, что Киев испытывает проблемы с ремонтом бронетехники, поставленной зарубежными партнерами. Механики вынуждены использовать машины-«доноры» для починки Bradley, заменяя исправные части на неисправные и отправляя их в Польшу. Также украинцы столкнулись с проблемами, связанными с нехваткой запчастей для артиллерийских установок М109.