Два украинских беспилотника атаковали Москву: новости СВО на утро 24 июля

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Утром 24 июля Вооруженные силы Украины совершили атаку на Москву с помощью дронов. Первые сообщения начали появляться в Telegram-каналах в районе 04:00. Изначально жители Юго-Западного и Южного административных округов сообщили минимум о трех взрывах.

Позже стало известно, что взрыв произошел в районе станции МЦК ЗИЛ. Один из беспилотников попал в офисное здание на улице Лихачева. В результате удара у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах. В здании, в частности, находится магазин «Леруа Мерлен».

Позже стало известно, что второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте. По некоторым данным, БПЛА врезался в здание на Загородном шоссе, недалеко от Министерства обороны России. Как сообщил один из очевидцев, после удара у всех автомобилей в округе сработала сигнализация.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра в российской столице были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По словам градоначальника, при атаке дронов серьезных повреждений и пострадавших нет.

Позже Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку террористической атаки с помощью двух БПЛА на территории Москвы, однако средства радиоэлектронной борьбы подавили их.

Вечером 23 июля новые взрывы прогремели в Сумах, районах Берислава, подконтрольных Киеву территориях ДНР, а также Херсонской и Сумской областях, свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По его данным, воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушные силы Украины сообщили, что зафиксирована активность одного сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. В Херсонской области зазвучала тревога из-за активности авиации на юго-восточном направлении. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Кроме того, Telegram-канал «Украина.ру» написал, что под ударом оказались позиции и склады нескольких подразделений украинской армии, где могут находиться техника и боеприпасы ВСУ.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на спикера Восточной группировки украинской армии Сергея Череватова сообщил, что российская армия ведет наступательную операцию на реке Оскол в Харьковской области. По данным канала, это делается для обеспечения Луганской Народной Республики дополнительной защитой.

ВСУ потеряли еще один Leopard на Запорожском направлении. Российский беспилотник «Ланцет ВДВ» в районе села Работино на Запорожском направлении ликвидировал немецкий танк, который Украина получила от стран Запада. По информации военкоров, в районе населенного пункта Пятихатки ситуация спокойная.

Украинская армия впервые ударила по населенному пункту Золотаревка в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами иностранного производства, рассказал источник в силовых структурах. По его данным, в населенном пункте были обнаружены фрагменты снарядов этого типа. Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждало.

Вечером 23 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Полевые Новоселки со стороны Вооруженных сил Украины. По словам главы региона, в результате атаки пострадал один человек. Он получил осколочные ранения. Минобороны эту информацию не подтверждало.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции. Ведомство сообщило, что дело заведено по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области.

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