ТАСС: ВСУ впервые ударили кассетными боеприпасами по ЛНР

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины впервые ударили по населенному пункту Золотаревка в ЛНР с помощью кассетных боеприпасов иностранного производства, сообщил источник в силовых структурах республики в интервью ТАСС. По его словам, в настоящее время данные о пострадавших уточняются. Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждало.

Противник начал использовать кассетные боеприпасы иностранного производства в ЛНР. Ударили по селу Золотаревка Попаснянского района, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в населенном пункте были обнаружены фрагменты снарядов данного типа. Это позволяет сделать вывод, что украинская армия получила боеприпасы от западных партнеров, отметил источник. Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждало.

При этом руководство ООН обеспокоено тем, что ВСУ стали использовать на передовой такие снаряды. По словам представителя генсека организации Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика, данное вооружение нельзя задействовать ни при каких обстоятельствах.

Ранее российский сапер с позывным Рахматулла сообщил, что ВСУ начали применять в зоне специальной военной операции термобарические мины, которые реагируют на движение человека и транспорта и управляются с помощью беспилотников. Однако ВС РФ уже научились работать и противостоять данным видам снарядов.