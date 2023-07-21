В ООН обеспокоены тем, что Украина стала применять кассетные боеприпасы Представитель Гутерриша Дюжаррик: ООН обеспокоена, что Украина стала применять кассетные снаряды

Фото: shutterstock.com

Руководство ООН обеспокоено из-за сообщений о том, что украинские военные стали использовать кассетные снаряды в ходе военного конфликта с Россией, заявил представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. По его словам, такие снаряды не должны применяться ни при каких обстоятельствах.

Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться, — сказал Дюжаррик.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы уже доставлены Вооруженным силам Украины. По его словам, сейчас ВСУ применяют данные снаряды на передовой. Вашингтон хотел доставить их Киеву как можно быстрее, подчеркнул Кирби.

Боеприпасы будут полезны для Киева в военном конфликте, сказала заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер. Президент США Джо Байден одобрил поставки снарядов для Киева 7 июля и заявил, что они будут взяты из запасов Пентагона.

The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила ранее, что ВСУ бьют кассетными бомбами по российским позициям и укрепрайонам, из-за которых затянулось контрнаступление. В основном атаки производятся на юго-востоке Украины.