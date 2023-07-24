Очередная серия взрывов произошла на украинских территориях

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые взрывы прогремели в Сумах, районах Берислава, подконтрольных Киеву территориях ДНР, а также Херсонской и Сумской областях, свидетельствуют онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По данным министерства, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Херсонской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Воздушные силы Украины сообщили, что зафиксирована активность одного сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. По предварительным данным ВС ВСУ, идет перебазирование с одного аэродрома на другой. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Telegram-канал «Украина.ру» написал, что под ударом сейчас оказались позиции и склады нескольких подразделений украинской армии, где могут находиться техника и боеприпасы ВСУ. В то же время Telegram-канал «Херсонское направление» сообщил, что ВКС России атаковали авиабомбами ФАБ-250/500 позиции ВСУ в Харьковской области. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения группы украинских штурмовиков. Атака была произведена высокоточным боеприпасом. Солдаты ВСУ были вычислены на подступах к позициям российской армии.