«РВ»: ВС РФ наступают к реке Оскол под Харьковом для защиты ЛНР

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на спикера Восточной группировки украинской армии Сергея Череватова сообщил, что Вооруженные силы России ведут наступательную операцию к реке Оскол в Харьковской области. По его данным, это делается для обеспечения дополнительной защитой Луганской Народной Республики. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Чреватый подтвердил данные британской разведки, которая заявила, что российская армия наступает к реке Оскол с целью создания буферной зоны вокруг ЛНР. При этом военные Великобритании считают, что контроль над ЛНР является одной из главенствующих задач для российских властей. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По словам Череватого, ВС РФ начали эту операцию два месяца назад. Также он сообщил, что группировка войск «Запад» наступает на Купянск — Сватово — Кременную, а бойцы ЦВО продвинулись в районе населенного пункта Кармазиновка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее МО России сообщило о групповом ударе по Одессе. По данным ведомства, атака была произведена высокоточным оружием большой дальности, в результате чего все украинские цели удалось ликвидировать.