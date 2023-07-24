Сладков объяснил, почему средства РЭБ не могут накрыть всю Москву Военкор Сладков: защитить средствами РЭБ всю Москву невозможно из-за интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву невозможно полностью накрыть «куполом РЭБ» для ее защиты от украинских беспилотников, так как это приведет к отключению интернета, заявил на своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, такие последствия будут неприемлемы для мегаполиса.

А как вы хотите? Атакуют беспилотники Москву, Крым. Мы не можем накрыть куполом РЭБ всю столицу, интернет пропадет, и это для мегаполиса неприемлемо, — отметил он.

Журналист также подчеркнул, что для обеспечения безопасности российских территорий ВС РФ должны одерживать победы на фронте, а также важны успехи военно-промышленного комплекса и уровня подготовки добровольцев, готовых защищать российские города.

Путь к безопасности — это путь к победе, — заявил Сладков.

Утром 24 июля два беспилотника атаковали Москву. Взрыв на проспекте Лихачева прозвучал примерно в 03:45. Как отмечает корреспондент NEWS.ru, по звуку взрыва стало ясно, что произошло что-то серьезное. После происшествия над домами поднялось небольшое облако дыма. Обломки беспилотников попали в нежилые здания, пострадавших нет.