МИД России пообещал «жестко» ответить Украине на атаки на Москву и Крым

Фото: NEWS.ru

Министерство иностранных дел России пообещало жесткий ответ на удары беспилотников ВСУ по Москве и Крыму, сказано в заявлении в официальном Telegram-канале министерства. Там подчеркнули, что Киев взял ответственность за эти атаки на себя, что подтверждается заявлениями главы Минцифры страны Михаила Федорова.

Все виновные будут найдены и понесут наказание. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры, — говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел РФ также отметили, что ведомство признает атаки на Москву и Крым террористическим актом, направленным на запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели.

Решительно осуждаем это очередное преступление киевского режима. Призываем международные организации дать ему надлежащую оценку, — отметили в МИД России.

Украинские беспилотники атаковали российскую столицу утром в понедельник, 24 июля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. Дроны ВСУ также попытались атаковать объекты в Крыму. В Министерстве обороны РФ отметили, что 14 БПЛА были перехвачены средствами РЭБ, еще три беспилотника сбиты силами ПВО.