Сбитый в зоне СВО дрон-камикадзе Switchblade 600 показали на видео Появилось видео с обломками сбитого в ДНР американского дрона-камикадзе Switchblade 600

Фото: U.S. Marine Corps

Switchblade 600

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео с обломками предполагаемого американского барражирующего боеприпаса Switchblade 600. По информации канала, дрон-камикадзе был подавлен российскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы на территории ДНР.

Дрон-камикадзе Switchblade 600 на видео представляет собой боевую часть от ракеты противотанкового комплекса FGM-148 Javelin. Барражирующий боеприпас запускается из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномет, и управляется в полете оператором на расстоянии нескольких десятков километров, отмечает канал.