Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео с обломками предполагаемого американского барражирующего боеприпаса Switchblade 600. По информации канала, дрон-камикадзе был подавлен российскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы на территории ДНР.
Дрон-камикадзе Switchblade 600 на видео представляет собой боевую часть от ракеты противотанкового комплекса FGM-148 Javelin. Барражирующий боеприпас запускается из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномет, и управляется в полете оператором на расстоянии нескольких десятков километров, отмечает канал.