Появились кадры с обломками одного из последних дронов Bayraktar ВСУ Корреспондент Лукьянов показал кадры с обломками дрона Bayraktar, сбитым из ПЗРК «Игла» под Херсоном

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные сбили один из последних турецких беспилотников Bayraktar в Херсонской области, кадрами с обломками дрона поделился в Telegram корреспондент Александр Лукьянов. По его словам, летательное устройство переносило с собой боеприпасы, часть из них взорвалась при падении.

Этот Bayraktar был сбит над позициями группировки «Днепр» при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», это произошло несколько часов назад. Видите, он еще дымится. Он нес на себе несколько авиабомб, некоторые из них не разорвались, — сказал журналист.

Как рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона «Аксай» добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Адлер», Bayraktar атаковал российские позиции, после чего зашел на второй круг. В этот момент российские военные задействовали средства радиоэлектронной борьбы и посадили дрон, после чего уничтожили его ракетами.

В мае Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине Турцией беспилотники «Байрактар» практически полностью уничтожены. Они оказались уязвимы перед средствами противовоздушной обороны и войсками радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране началось строительство завода по производству дронов «Байрактар». По его словам, после нескольких лет разговоров, возведение предприятия стартовало «на деле, а не только на меморандумах». Киев рассказал об этих планах в августе 2022 года.