В ООН раскритиковали атаку ВСУ, при которой погиб военкор Журавлев

Фото: РИА Новости

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

ООН осуждает атаку, в результате которой погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. По его словам, которые приводит РИА Новости, международная организация осуждает любые нападения на представителей прессы.

Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы. И, как заявил [представитель генсека ООН] Стефан Дюжаррик, на прошлой неделе мы выступили против атаки, в результате которой был убит российский корреспондент. Это же касается и сегодняшнего инцидента, — сказал Хак.

Корреспондент погиб 22 июля при обстреле в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ, также пострадали сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Журавлев погиб в результате обстрела гражданской машины, следовавшей от города Васильевки в село Владимировка. На следующий день после гибели военкора Балицкий рассказал, что Журавлев будет посмертно награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал руководство Украины ответственным за гибель военкора Журавлева в результате обстрела, а сам обстрел — сознательной атакой на корреспондентов, работающих в зоне СВО.