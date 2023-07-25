В Херсонской области рассказали о подготовке ВСУ к штурму Днепра Глава района Барбашов: ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время Вооруженные силы Украины накапливают в городе Снигиревке, расположенном в контролируемой Киевом части Херсонской области, силы для штурма Днепра. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации района Юрий Барбашов. По его словам, там также проводятся работы для организации штаба группировки войск.

Активность ВСУ, которая происходит сейчас в Снигиревке, свидетельствует о том, что там накапливаются войска для штурма Днепра. Те средства, которые перевозятся в направлении Снигиревки, те силы, которые там накапливаются, однозначно свидетельствуют о том, что готовится форсирование речной преграды, — сказал Барбашов.

Он добавил, что в населенном пункте войска Украины проходят сортировку и координацию. Все эти сведения переданы командованию ВС РФ.

Снигиревский район присоединился к Херсонской области, выйдя из состава Николаевской области Украины после референдума о вхождении региона в состав России. В настоящее время район занят украинскими военными.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что после взрыва на Каховской ГЭС выше по течению Днепра произошло уменьшение ширины реки. ВСУ не могут использовать этот аспект для собственной пользы, поскольку они пытаются высадиться на левый берег в районе Херсона, где ширина русла осталась прежней.

Кроме того, в экстренных службах Херсонской области рассказали, что военнослужащие ВС России уничтожили две украинские лодки при попытке ВСУ форсировать Днепр в районе Антоновки. Также имеются данные, что в результате огневого поражения были уничтожены 12 солдат противника.