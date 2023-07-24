Французский журналист был ранен в зоне СВО Агентство «Франс-Пресс» сообщило о ранении своего журналиста в зоне СВО под Артемовском

Фото: МО Украины

Журналист видеоредакции Agence France-Presse (AFP) Дилан Колинз получил ранения при съемках репортажа на позициях украинских военнослужащих в районе Артемовска (он же Бахмут), сообщается на сайте агентства. Репортер был эвакуирован в ближайший госпиталь.

Отмечается, что 35-летний французский видеорепортер американского происхождения получил «многочисленные осколочные ранения». Сообщается, что угрозы его жизни нет.

Утром 22 июля РИА Новости сообщило о гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ. По данным агентства, были ранены еще три журналиста, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что военкор РИА Новости скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. По данным ведомства, журналисты прибыли в Запорожскую область для освещения артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал руководство Украины ответственным за гибель военкора Журавлева, а все произошедшее — сознательной атакой на корреспондентов, работающих в зоне СВО.