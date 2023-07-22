Появились подробности гибели военкора РИА Новости в Запорожской области МО РФ: военкор РИА Новости скончался в результате разрыва кассетного боеприпаса

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что ранения различной степени тяжести также получили еще четыре журналиста.

Они прибыли в Запорожскую область для освещения артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. По данным МО, украинская армия нанесла удар по группе военкоров около 12:00. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, — сообщили в Минобороны.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий добавил, что в момент обстрела журналисты находились в машине, следовавшей к селу Владимировка. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента.

Молодой талантливый парень с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам, — подчеркнул Балицкий.

Гибель Журавлева ранее подтвердил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста и пообещал оказать семье военкора всю необходимую помощь.