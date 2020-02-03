Ростуризм сообщил о возвращении всех российских организованных туристов с территории КНР.
По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
Власти Амурской области планировали открыть временный коридор для возврата граждан России из Китая 1 февраля. Также сообщалось, что более 100 российских туристов эвакуируют с помощью ВКС РФ. Операцию готовились провести до 5 февраля.
Как ранее писал NEWS.ru, многие вернувшиеся из Китая граждане России направляют в управление Роспотребнадзора жалобы на недопуск на работу, в школы, детсады, отели и кафе.
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