https://static.news.ru/photo/2cf79354-4699-11ea-8587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ростуризм сообщил о возвращении всех российских организованных туристов с территории КНР.

По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.

Власти Амурской области планировали открыть временный коридор для возврата граждан России из Китая 1 февраля. Также сообщалось, что более 100 российских туристов эвакуируют с помощью ВКС РФ. Операцию готовились провести до 5 февраля.

Как ранее писал NEWS.ru, многие вернувшиеся из Китая граждане России направляют в управление Роспотребнадзора жалобы на недопуск на работу, в школы, детсады, отели и кафе.