Украине предрекли потерю двух городов: новости СВО на утро 26 августа

Фото: МО Украины

Украина может лишиться Харькова и Купянска из-за неспособности ВСУ продолжать обороняться даже с помощью западной техники, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Офицер отметил, что российские силы в настоящее время не только успешно отражают атаки украинских войск, но и сами переходят в наступление.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 26 августа российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по Москве и Подмосковью. Средства ПВО сбили вражеский БПЛА над территорией Истринского района.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате инцидента, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

ВСУ обстреляли деревню Старая Николаевка и село Волфино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Кроме того, под удар украинских сил попал населенный пункт Елизаветовка. Мужчина, получивший ранения в результате обстрела, скончался в районной больнице.

Два человека погибли в результате удара со стороны ВСУ по территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, жертвами стали женщина 1948 года рождения и мужчина 1959 года рождения. В общей сложности по республике было выпущено 174 боеприпаса, включая реактивные и кассетные.

Вечером 25 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения начали поступать около 21:40 мск и за две минуты охватили все регионы страны. Позже в подконтрольных Киеву районах Запорожской области прогремела серия взрывов.

Фото: МО Украины

Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» отразили пять атак ВСУ и заняли три опорных пункта на Купянском направлении, заявил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. Кроме этого, штурмовая и армейская авиация нанесла 14 ударов по скоплению живой силы противника, а силами артиллерии и расчетами ТОС «Солнцепек» были поражены американские гаубицы M777 и два минометных расчета.

Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, потери противника составили около 60 военнослужащих. ВС РФ также уничтожили украинскую БМП, бронированную машину и два пикапа, а средства ПВО сбили БПЛА «Фурия».

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Восточном направлении для ВСУ остается напряженной. По его словам, российские военные ведут мощный огонь с помощью артиллерии и минометов, а также активно применяют авиацию. В этой связи украинская армия должна принимать меры для усиления обороны страны.

Украинские военные пошли на отчаянный шаг, чтобы добиться успеха в ходе контрнаступления, сообщил бывший агент британской MI6 Аластар Крук. По его словам, ВСУ, пытаясь прорвать российскую линию обороны, хотели оправдаться в глазах союзников за свои неудачи на фронте.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность дополнительного призыва в ВСУ. В то же время он сообщил, что мобилизация идет по установленному плану, не превышая его.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал о назревающем конфликте между ВСУ и НАТО из-за неудачного контрнаступления украинских сил. Эксперт считает, что такая ситуация играет на руку российской армии, которая может перейти в атаку этой осенью.

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