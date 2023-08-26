В Минобороны сообщили о срыве атаки БПЛА на Москву и Подмосковье МО: пресечена попытка террористической атаки БПЛА по объектам Москвы и области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военные в ночь на 26 августа пресекли попытку террористической атаки беспилотника на Москву и Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что средствам ПВО удалось сбить беспилотный аппарат самолетного типа, предназначавшийся для удара по объектам на территории столичного региона.

26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том. что российские силы ПВО в ночь на 26 августа уничтожили беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к столице России. По словам градоначальника, аппарат был сбит в Истринском районе Подмосковья. По имеющимся данным, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы, на месте происшествия работают экстренные службы.

Чуть раньше стало известно, что во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Подобный режим подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.