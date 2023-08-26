Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Подмосковье

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские силы ПВО в ночь на 26 августа уничтожили беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, аппарат был сбит в Истринском районе Подмосковья.

Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, — написал градоначальник.

Он также добавил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Чуть раньше стало известно, что во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер». Были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Подобный режим подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. Его объявляют при незаконном пересечении границы или при обнаружении в небе неопознанного объекта.

Собянин в ночь на 22 августа рассказал, что российские средства ПВО сбили в Московской области два ударных беспилотника. По его словам, один дрон ликвидирован в районе Красногорска, другой — в Одинцовском городском округе. Позже стало известно, что в Красногорске в результате атаки беспилотного аппарата оказался поврежден жилой дом. Беспилотник упал в районе Красногорского бульвара. Также отмечалось, что обломки аппарата повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей.