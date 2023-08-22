Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Собянин

Российские средства ПВО сбили в Московской области два ударных беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, один дрон ликвидирован в районе Красногорска, другой — в Одинцовском городском округе.

ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы, — отмечается в сообщении градоначальника.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что жилой дом в Красногорске оказался поврежден в результате атаки беспилотного аппарата. Беспилотник упал в районе Красногорского бульвара. Также отмечалось, что обломки аппарата повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей. О звуке взрыва в Красногорске прежде рассказали жители микрорайона Павшинская пойма.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 21 августа системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Аэропорты российской столицы возобновили работу в штатном режиме. Министерство обороны России также сообщило об уничтожении с помощью средств радиоэлектронной борьбы украинского дрона в Московской области.