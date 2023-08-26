Во всех аэропортах Москвы объявили план «Ковер» Baza: в столичных аэропортах объявили план «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во всех московских аэропортах объявлен план «Ковер», сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Канал не уточнил конкретные причины, однако такой план вводится при появлении в небе опасных или неизвестных объектов.

Накануне ночью аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово также закрывались на вылеты и прилеты. Вооруженные силы Украины в очередной раз предприняли попытку нанести удар по объектам инфраструктуры на территории России, сообщила 25 августа пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, противник намеревался нанести удар в Калужской области, задействовав беспилотник самолетного типа. Его сбили дежурные силы ПВО.

Ранее сообщалось, что жилой дом в Красногорске оказался поврежден в результате атаки беспилотного аппарата 22 августа. Зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Беспилотник упал в районе Красногорского бульвара. Обломки аппарата повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей. О звуке взрыва первыми сообщили жители микрорайона Павшинская Пойма в Красногорске.