Жилой дом получил повреждения в результате атаки БПЛА в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жилой дом в Красногорске оказался поврежден в результате атаки беспилотного аппарата, сообщает Telegram-канал Baza. По имеющимся данным, беспилотник упал в районе Красногорского бульвара.

Также сообщается о том, что обломки аппарата повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что в Красногорске зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов.

Ранее жители микрорайона Павшинская пойма в Красногорске сообщили о звуке взрыва. По предварительным данным Telegram-каналов, там сработала система ПВО. Также очевидцы сообщили о взрывах в районе Строгино. По некоторым данным, после одного из взрывов пошел дым.

При этом в аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен режим «Ковер». Часть рейсов задерживается на прилет и вылет.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о двух сбитых беспилотниках в регионе. Он уточнил, что дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Также о сбитом беспилотнике на подлете к российской столице сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.