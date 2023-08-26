В Минобороны сообщили о срыве семи атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, потери противника составили около 60 военнослужащих.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, — сказал Савчук.

Он также добавил, что в ходе боев были уничтожены БМП, бронированная машина и два пикапа. Барражирующий боеприпас «Ланцет» в свою очередь поразил ракетный комплекс «Стрела-10». Кроме того, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат «Фурия».

Савчук рассказал, что в ходе проведения контрбатарейной борьбы российские войска вскрыли и подавили порядка 20 артиллерийских позиций украинских сил, были уничтожены гаубица «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет противника.

Ранее Александр Савчук сообщил, что российские военные сорвали пять попыток атаки штурмовиков ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. По его словам, Украина потеряла 50 военнослужащих.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что Вооруженные силы России поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ в Краматорске. Также с помощью управляемых боеприпасов уничтожены объекты ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.