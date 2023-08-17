ВС РФ поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО в Краматорске

Фото: Минобороны России

Ракетчики Вооруженных сил России поразили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинской армии в Краматорске, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также истребители-бомбардировщики Су-34 ударили с помощью управляемых боеприпасов по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Подразделением ракетного соединения Южного военного округа нанесено поражение по пункту управления РЭБ и ПВО группировки ВСУ в Краматорске, — сказал Астафьев.

Кроме этого, огнем артиллерии был уничтожен полевой склад боеприпасов, два пункта временной дислокации украинских войск и три пикапа в районах населенных пунктов Бердычев, Авдеевка и Первомайское, рассказал Астафьев. Также российским военным удалось ликвидировать американскую гаубицу М777 в районе Звановки, гаубица Д-20 вблизи Спорного и Д-30 в Северске.

Ранее глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные сорвали пять попыток атаки штурмовиков ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. По его словам, Украина потеряла 50 военнослужащих.