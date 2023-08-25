Попавший под обстрел ВСУ житель Курской области скончался в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, получивший ранения во время обстрела Елизаветовки со стороны ВСУ, скончался в больнице, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, власти готовы оказать помощь семье умершего.

К сожалению, мужчина попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, скончался. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали всё возможное, но спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования близким. Обязательно окажем помощь семье, — написал Старовойт.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Старая Николаевка на западе региона был поврежден жилой дом. Кроме того, ВСУ нанесли минометный удар по селу Волфино. Там зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Краснооктябрьском в результате артиллерийского удара нарушено электроснабжение.

В Елизаветовке, где было зафиксировано три прилета, мужчина получил травмы нижних конечностей, а женщина — осколочные ранения. По словам Старовойта, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Если потребуется, их доставят в Курскую областную больницу.