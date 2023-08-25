ВСУ нанесли удар по жилому дому в деревне на западе Курской области Старовойт: жилой дом в Старой Николаевке пострадал в результате обстрела ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Старая Николаевка на западе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, однако повреждения получил жилой дом.

Деревня Старая Николаевка Рыльского района обстреляна со стороны Украины. К счастью, обошлось без пострадавших. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, обязательно окажем помощь в ремонте. Также нарушено электроснабжение, бригады приступят к его восстановлению, как только это будет возможно, — написал губернатор.

Кроме того, ВСУ нанесли минометный удар по селу Волфино. Там зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Краснооктябрьском в результате артиллерийского удара нарушено электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. В результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой. Кроме того, в результате атаки дрона ВСУ получила повреждения электроподстанция в городе Судже.