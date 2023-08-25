Генерал ВСУ назвал напряженной для Украины ситуацию на востоке страны Генерал ВСУ Сырский назвал напряженной для Украины ситуацию на востоке страны

Фото: МО Украины

Оперативная обстановка на восточном направлении для Вооруженных сил Украины остается напряженной, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в этой связи украинская армия должна принимать меры для укрепления обороны.

Обстановка на восточном направлении остается напряженной. <...>. В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны, — заявил генерал ВСУ.

По словам Сырского, ВС России продолжают вести мощный огонь с помощью артиллерии и минометов, а также активно используют авиацию. Сырский добавил, что командование ВСУ должно принимать меры для усиления собственных позиций на угрожающих направлениях и пытаться продвинуться там, где это возможно.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос допустил, что украинские войска могут попасть в котел в Харьковской области. Военачальник считает, что ряд поражений ВСУ приведут к окружению регионального центра. До этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения российской армии.