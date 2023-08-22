На Украине допустили попадание ВСУ в котел Генерал ВСУ Кривонос: украинские военные могут попасть в котел под Харьковом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины могут попасть в котел на востоке страны, в Харьковской области, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По мнению офицера, поражения украинской армии приведут к окружению Харькова, пишет РИА Новости.

При наращивании усилий они [Вооруженные силы России] могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины, — сказал Кривонос.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения российской армии. По его словам, из Купянского района с 9 августа были эвакуированы более 200 человек.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на Купянском направлении для ВСУ осложнилась. Он также допустил, что ВС РФ способны заблокировать город, а потом взять его под полный контроль.

Всего власти Украины собираются эвакуировать жителей 68 городов и сел Харьковской области «из-за угрозы вторжения», сообщалось ранее со ссылкой на приказ. Официальные лица в Киеве не комментировали эту информацию.