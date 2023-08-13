Киев начал эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС России

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения российской армии, заявил глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. По его словам, из Купянского района с 9 августа были эвакуированы более 200 человек.

В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них — 36 детей и 4 человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка, — написал Синегубов.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский до этого сообщил, что российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ также разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана.

По словам офицера, российские силы также отбили две контратаки ВСУ в районе урочища Маньковка и населенного пункта Синьковка, после чего тяжелыми огнеметные системами был нанесен удар по позициям противника. Кроме того, в районе балки Шевцов Яр барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Crab.

Ранее бойцы группировки «Запад» успешно отразили под Купянском семь атак украинских войск, которые попытались штурмовать позиции ВС РФ в районе Синьковки и урочища Маньковка, заявил Зыбинский. Кроме этого, несколько атак противника были подавлены в Сватовском районе ЛНР, добавил он.