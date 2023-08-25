В США предупредили Украину о потере двух городов Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять Купянск и Харьков

Фото: МО Украины

Украина может потерять контроль над Харьковом и Купянском из-за неспособности украинских войск продолжать обороняться, заявил в эфире Dialogue works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, в настоящее время российские военные не только успешно отражают атаки Вооруженных сил Украины, но и сами переходят в наступление.

Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков, — заявил американский офицер.

По мнению Риттера, ВСУ вероятно не смогут перехватить инициативу на поле боя, а их поражение в конфликте неизбежно. Новые поставки западной военной техники не смогут изменить баланс сил и ситуацию на передовой, добавил он.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл допустил, что в случае продолжения боевых действий Украина может потерять значительные территории. По его мнению, Киев может лишиться выхода к морю, а также потерять западные территории из-за возможного вторжения Польши, которое будет осуществлено при помощи США. При этом эксперт считает, что только Россия может урегулировать конфликт и только на своих условиях.