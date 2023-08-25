На Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сирены сработали в четвертый раз за текущие сутки.

Сообщения о тревоге начали поступать с 21:39 мск и за две минуты охватили все регионы страны.

Предыдущее сообщение о воздушной тревоге появилось около двух часов назад. Тогда причиной назвали взлет российского самолета МиГ-31. Спустя 12 минут был объявлен отбой тревоги.

До это тревога срабатывала днем на всей территории, включая части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем Киева. Причина та же — зафиксирован взлет истребителя МиГ-31.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что ВС РФ минувшей ночью нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в военных целях. Точное расположение объекта не уточняется. Кроме того, российские военные поразили центр принятия решений Вооруженных сил Украины, задействовав дальнобойное ракетное оружие морского и наземного базирования.