Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На всей территории Украины уже третий раз за день была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Причина — взлет российского самолета МиГ-31. Спустя 12 минут был объявлен отбой тревоги.

До это тревога срабатывала днем на всей территории, включая части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем Киева. Причина та же — зафиксирован взлет истребителя МиГ-31.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили бронемашину M2 Bradley ВСУ с личным составом, когда украинский экипаж двигался на южную окраину Работино на Запорожском направлении. Также о ликвидации еще двух украинских Bradley на этом же направлении сообщалось накануне. Полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказывал, что штурмовики ВСУ попали в «огневой мешок» в селе Работино.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что села Работино Запорожской области сейчас в буквальном смысле «больше не существует». По его словам, населенный пункт оказался полностью разрушен, сейчас в нем нет ни российских, ни украинских войск.