Полковник объяснил, с какой проблемой столкнулись штурмовики ВСУ в Работино Полковник Тимошенко: прорыва ВСУ на первой линии обороны в Работино нет

Фото: МО РФ

Штурмовики ВСУ попали в «огневой мешок» в селе Работино, рассказал NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его информации, противник делает безуспешные попытки прорваться вперед, но спотыкается о мощные укрепления первой линии обороны.

Первая линия была сделана не по границе соприкосновения, а по удобным и выгодным для обороны местам. Рубежи были выстроены и прикрыты минными полями, плюс там работает пресловутый комплекс «Земледелие», который позволяет нам минировать дистанционно. И вот они (ВСУ. — NEWS.ru) влезли в этот мешок, — объяснил Тимошенко.

Противнику почти удалось взять Работино, отметил эксперт, но российским военным все же удалось его выбить на северо-западные окраины населенного пункта.

Прорыва первой полосы нет. Работино находится в серой зоне. А у нас практически на всем протяжении фронта созданы еще вторая и третья линии обороны, — добавил Тимошенко.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в пятницу заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что генерал имеет в виду поселок Работино на Ореховском направлении. Однако врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что этот поселок остается в «серой зоне». По его словам, населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.