Штурмы, горящая техника: что сейчас происходит в Работино, кто контролирует

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России уничтожили бронемашину M2 Bradley ВСУ с личным составом, когда украинский экипаж двигался на южную окраину Работино на Запорожском направлении. Какую ценность представляет этот населенный пункт?

Также о ликвидации еще двух украинских Bradley на этом же направлении сообщалось накануне. Отмечается, что руководство Украины не оставляет попыток взять Работино.

Кто контролирует Работино

Авторы Telegram-канала «Архангелы спецназа» сообщают, что украинской армии пока не удалось полностью взять под контроль населенный пункт.

«Работино не взяли! Так же третья часть под нами. Получается, что южная окраина. Противника там нет, и они не закрепились», — говорится в публикации канала.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» проинформировал о движении колонны ВСУ, состоящей из примерно 100 танков. Сообщается, что украинцы пытаются прорвать позиции ВС РФ.

Элитная группировка ВСУ «Марун», на вооружении которой находятся танки Leopard, понесла многотысячные потери при попытке штурма села Работино. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По его информации, минимум две трети элитной тактической группировки украинской армии «Марун» уже брошены в бой. Рогов обратил внимание. что потери подразделения исчисляются тысячами солдат. Он добавил, что этой группе была поставлена задача до конца штурмовать село Работино.

«Эта группировка была лучше всего снабжена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard», — подчеркнул Рогов.





Фото: МО Украины

Почему ВСУ важно взять под контроль Работино

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Украине очень нужна проходящая у Работино дорога, которая ведет на Токмак и Мелитополь. Он отметил, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении и хотят «каким-то образом вернуть контроль над Артемовском».

«Даже американцы им говорят: давайте отходите, толку никакого, города практически нет. Но, скорее всего, здесь ВСУ еще будут некоторое время что-то делать, например наступать остатками. Сейчас они ведут перегруппировку», — заявил эксперт в комментарии «Известиям».

В Министерстве обороны РФ 24 августа сообщали, что на Запорожском направлении активными и слаженными действиями бойцов ВС РФ при поддержке артиллерии в течение суток отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Работино и Успеновка.

Что сейчас происходит в Работино

Украинские войска неудачно пытаются наступать на Запорожском фронте техникой Запада, рассказал Евгений Балицкий.

«Примерно ситуация одинаковая в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже, — пехотой», — пояснил он.

Балицкий подчеркнул, что прошедшей ночью были уничтожены штурмовые группы ВСУ, сумевшие пробиться к первому рубежу обороны российских войск в селе Работино.

«Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе», — написал врио губернатора Запорожской области в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе села Работино несколько дней идут одни из самых интенсивных боев на Запорожском направлении.

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