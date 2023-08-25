Военкоры оценили успешность наступления ВСУ в Работино «Архангелы спецназа»: ВСУ не смогли взять Работино

Фото: МО Украины

Украинским военным в ходе масштабного наступления не удалось полностью взять под контроль село Работино Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Архангелы спецназа». По словам авторов, южная окраина населенного пункта продолжает находиться под контролем ВС РФ.

Работино не взяли! Так же третья часть под нами. Получается, что южная окраина. Противника там нет и они не закрепились, — говорится в сообщении канала.

Также военкоры утверждают, что российские военные смогли поразить две американские бронемашины M2 Bradley ВСУ в Работино. По одной из них отработала артиллерия, вторая была уничтожена противотанковой управляемой ракетой.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ начали активное наступление на Работино. Украинские войска используют беспилотники и штурмовые отряды на Запорожском направлении. По мнению Рогозина, повышение активности войск было связано с Днем независимости Украины. Несмотря на натиск противника, российские войска успешно отражают атаки. До этого на Запорожском направлении барражирующим боеприпасом был уничтожен украинский танк, который пытался укрыться в лесополосе. Его обнаружили с помощью дрона.