Балицкий рассказал о наступлении ВСУ на Запорожском направлении Балицкий: ВСУ неудачно атакуют на Запорожском направлении с техникой Запада

Украинские войска неудачно пытаются наступать на Запорожском фронте техникой Запада, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости. По его словам, российские военные ее «сжигают», а противник несет очень большие потери.

Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой, — рассказал глава региона.

Он добавил, что в районе Работино ВСУ пробиваются больше на «Леопардах», на «Брэдли». Иностранную технику российские войска жгут, отметил Балицкий.

При этом, по его мнению, противник почти не меняет тактику и своих людей за людей не считает. ВСУ понесли большие потери, «до сумасшествия просто», заключил глава региона.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России успешно уничтожили очередную бронемашину M2 Bradley ВСУ на Запорожском направлении. Удары по технике были нанесены с помощью противотанковой управляемой ракеты. При этом противник отправляет в бой резервные подразделения, а также наносит удары по селу с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.

https://news.ru/regions/unichtozhenie-m2-bradley-vsu-popalo-na-video/