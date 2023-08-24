Военкор рассказал, какой участок фронта его тревожит Военкор Котенок заявил о тревожной ситуации на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал в своем Telegram-канале, что у него вызывает тревогу Запорожское направление. По его словам, украинские войска сильно давят на оборону ВС РФ и могут пойти на форсирование Днепра. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Проблема есть, она уже нарисовывается. Противник лезет на Запорожском направлении, пытаясь продавить нашу оборону и выйти к Токмаку. Давят сильно. Днепр меня тревожит. Через Днепр они пойдут, когда придет время, как только у них условно пойдет развитие успеха под Работино, — написал военкор.

Он предположил, что ВСУ хотят лишить российские войска возможности маневрировать резервами. Если они продолжат давление в районе Работино, то ВС РФ придется его прикрывать и под угрозой может оказаться Днепровское направление.

Военкор добавил, что сейчас — «критический момент». По его мнению, российские войска могли бы получить преимущество при наличии резерва в 300–350 тысяч человек. Часть этих сил могла бы выйти к Купянску, Изюму и, возможно, взять Славянск.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ начали активное наступление на населенный пункт Работино Запорожской области. По его словам, украинские войска отправили на данный участок фронта штурмовые отряды и множество беспилотников. Он отметил, что сейчас в Работино «очень жарко». Минобороны России эту информацию не комментировало.