Российская армия поразила объект портовой инфраструктуры Украины Минобороны РФ заявило о нанесении удара по портовой инфраструктуре Украины

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в ночь на 25 августа нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины, сообщили представители Министерства обороны РФ. По данным ведомства, объект использовался украинскими войсками. Цель удара достигнута, объект был успешно поражен высокоточным оружием морского базирования. Точное предназначение объекта не уточняется.

Сегодня ночью Военно-морским флотом России нанесен удар <...> по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, российские военные уничтожили американский бронетранспортер M2 Bradley, который использовался украинскими солдатами. Удар по технике противника был нанесен противотанковой управляемой ракетой в районе населенного пункта Работино.

По неподтвержденным данным, вместе с БМП также был уничтожен его экипаж. Днем ранее, 24 августа, было уничтожено еще два БМП M2 Bradley на Запорожском направлении. По словам авторов Telegram-канала «Архангел спецназа», в настоящее время Вооруженные силы Украины используют резервные подразделения для захвата Работино. Для этого также используются танки, артиллерия и реактивные системы залпового огня.