Двое жителей ДНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Двое мирных жителей погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ по территории ДНР, сообщил в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, жертвами стали женщина 1948 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Всего по ДНР было выпущено 174 боеприпаса, включая реактивные и кассетные.

Сегодня в результате обстрелов кассетными боеприпасами Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1948 года рождения. В населенном пункте Минеральное Ясиноватского района погиб мужчина 1959 года рождения, — написал Пушилин.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Старая Николаевка на западе региона был поврежден жилой дом. Кроме того, ВСУ нанесли минометный удар по селу Волфино. Там зафиксировано пять прилетов снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Краснооктябрьском в результате артиллерийского удара нарушено электроснабжение.

В Елизаветовке, где было зафиксировано три прилета снарядов, мужчина получил травмы нижних конечностей, а женщина — осколочные ранения. По словам Старовойта, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Если потребуется, их доставят в Курскую областную больницу.