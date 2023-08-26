ВС России заняли три опорных пункта ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС России заняли три опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военные отразили пять контратак Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и заняли три опорных пункта противника, сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. По его словам, штурмовая и армейская авиация нанесла в общей сложности 14 ударов по скоплению живой силы противника.

На Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Запад» овладели тремя опорными пунктами, уничтожив около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригад, — заявил он.

Офицер подчеркнул, что за минувшие сутки силами артиллерии и расчетами ТОС «Солнцепек» были поражены американские гаубицы M777 и два минометных расчета.

Ранее российский штурмовые подразделения заняли опорный пункт и два наблюдательных пункта противника в районе населенного пункта Ольшаны, сообщил Якимкин. В попытке остановить продвижение ВС России на этом участке фронта ВСУ идут в контратаку — они четыре раза шли в атаку в районах Петропавловки, Синьковки и Ольшан, добавил он.